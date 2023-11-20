Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 20 листопада 2023 року, 14:00.

Під час міжнародної паузи провели між собою товариський матч львівський Рух та донецький Шахтар, які наразі є одними з лідерів турнірної таблиці української Прем'єр-ліги-2023/24.

Перемогу в цьому контрольному протистоянні здобули представники львівської команди: на єдиний гол Келсі трьома забити м'ячами відповіли Слюбик, Холод та Столярчук.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Рух (Львів) — Шахтар (Донецьк):

Рух (Львів) – Шахтар (Донецьк) 3:1 (2:1)

Голи: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келсі, 7

Рух: Герета (Ледвій, 46), Кітела, Слюбик, Холод (ГНП, 74), Лях (Альваренга, 74), Едсон (Підгурський, 58), Сапуга, Таллес (Довгий, 74), Руніч (Мисик, 74), Соломон (Столярчук, 58), Пастух (Карабін, 74)

Шахтар: Рудько, Дрозд (Петряк, 46), Чигринський (к), Ракіцький (Козік, 46), Топалов, Кастілло, Криськів (Цуканов, 46), Швед, Егіналду (Лосенко, 84), Невертон (Кащук, 46), Келсі