Україна

Команди готуються до матчів УПЛ.

Представники УПЛ львівський Рух та донецький Шахтар заповнили міжнародну паузу контрольним матчем між собою. Впевнену перемогу святкували підопічні Віталія Пономарьова із рахунком 3:1.

Вже на сьомій хвилині "гірники" вийшли вперед завдяки голу Кевіна Келсі, але в підсумку цей гол для донецької команди виявився єдиним у матчі. Ще до перерви Рух двічі забив у ворота Шахтаря. Голами відзначився Слюбік та Холод. Єдиним голом у другому таймі відзначився Столярчук.

Рух — Шахтар 3:1

Голи: Слюбік, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 — Келсі, 7.