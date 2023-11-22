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Хавбек Полісся висловився про майбутній матч проти "гірників" в рамках УПЛ.

У рамках стартового матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрінеться з житомирським Поліссям.

Півзахисник Полісся Артем Козак поділився очікуваннями від цього майбутнього протистояння з діючими чемпіонами України.

"Думаю, що це особливий матч, бо всі звикли говорити про грандів. У кожному матчі ми ніби граємо з грандами. А Полісся — якийсь андердог. Це постійно чути і тому цей матч для нас особливий. Мені взагалі подобається, коли нас недооцінюють. Це взагалі шикарно. Я їду з гарним настроєм в автобусі і думаю про гру. Це чудово, коли нас вважають андердогами".

"Чим відрізняється Шахтар від інших суперників в УПЛ? Виділив би зміну тренера, новий малюнок. Плюс в них єврокубки. Теж, думаю, в них є якісь задачі. Звісно, і про чемпіонат не потрібно забувати. Ви ж бачите, яка тісна зараз турнірна таблиця. Відрив мінімальний і кожна команда бореться за кращі місця. Тому я думаю, це буде дуже цікавий матч. І для них, і для нас. Я думаю, ми приємно здивуємо, сподіваюсь на це".

"Чи покаже матч із Шахтарем, чи готове Полісся до єврокубків? Можливо, але важливо як хто судить. Можна судити по одній грі, а хтось може судити по картинці походу сезону. Але в будь-якому випадку від гри з Шахтарем, з Динамо, які вважаються грандами, люди будуть відштовхуватись і говорити про команду. Це важливо в плані іміджу в Україні. Неважливо, що ти робив цілий сезон, але якщо ти обіграв Динамо чи Шахтар, то ти — герой", — цитує слова Артема Козака офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, матч Шахтар — Полісся відбудеться у п'ятницю, 24 листопада, о 19:00 за київським часом. Слідкувати за його ключовими подіями ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.