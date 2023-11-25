Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 листопада та розпочнеться о 13:00.

Минай та Кривбас продовжуватимуть програму п'ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Минай у однойменному селі на заході України.

СУБОТА, 24 ЛИСТОПАДА, 13:00. "МИНАЙ", С. МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ СУСПІЛЬНЕ, СПОРТ 1

Желько Любенович береться до тренерської справи! Багато хто і на полі повинен пам'ятати серба, якого за матчами у чемпіонаті України з усіх легіонерів перевершують лише Едмар, Срна та Шацьких. Дванадцять сезонів за чотири різні команди, з яких найкращими були заходи до Зорі та Таврії – але починалося все саме з Кривбасу, який підписав Желько у 2006 році.

Втім, із Любеновичем чи з Шараном, біля брівки чи на полі, але у грі проти одного з грандів УПЛ у Миная рівно одне завдання: відбитися. А Кривбас уже показав більш ніж достатньо, щоб ставитися до нього як до гранду – принаймні цього конкретного сезону. Що ж, тим цікавіше, як він себе покаже, коли потрібно буде розкривати насичену оборону, і той самий Дібанго не зможе розбігтися.

Кривбас чекає складне випробування ще й тому, що матч він проведе без Данила Безкоровайного. Наскільки елітною виглядала лінія оборони до гри з Динамо, настільки ж безпорадно вона виглядала проти киян – і тепер Безкоровайний відсиджуватиме дискваліфікацію, а проти Минаю зіграє 19-річний Володимир Вілівальд, для якого це буде дебют у професійному футболі. Рано Вернидуб-молодший закінчив кар'єру...

Іронічно, що і Минай зіграє матч без центрального захисника: Олександр Мельник минулого туру отримав червону картку. Але це правда важкозрівнянні речі: Мельник і основним у Минаї став нещодавно, Чуєв та Кравчук цілком співставні за рівнем. Безкоровайний же заграв, як то кажуть, з коліс, моментально ставши одним з найкращих центрбеків чемпіонату.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безгольова клубна антирекордна серія Минаю в УПЛ триває 591 хвилину.

Минай може здобути 10-ту домашню перемогу або 20-й раз зазнати поразки на своєму полі в Чемпіонатах.

Безпрограшна гостьова серія Кривбаса триває в УПЛ 6 ігор: +4=2.

Минай – єдина команда поточного Чемпіонату, яка ще не перемагала: 6 нічиїх та 8 поразок.

Юрій Вернидуб біля керма різних клубів УПЛ може здобути 50-ту гостьову перемогу.

70-й «сухий» матч в Чемпіонатах може провести Олександр Бандура (Минай).

50-й матч в УПЛ може провести Сергій Панасенко (Минай).

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й – Олег Кожушко (обидва – Кривбас).

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