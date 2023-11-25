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Півзахисник Кривбасу прокоментував майбутній матч проти Миная.

Криворізький Кривбас завершуватиме перше коло української Прем’єр-ліги матчем у гостях проти закарпатського Миная.

Минай — Кривбас. Анонс і прогноз на матч УПЛ 25.11.2023

Напередодні протистояння півзахисник "червоно-білих" Андрій Понєдєльнік поділився власними очікуваннями від гри.

"Який впив матиме павза тривалістю два тижні на обидві команди — це покаже тільки гра. Але я впевнений, що й у Кривбасу, і в Минаю було достатньо часу, аби підготуватись належним чином до очного протистояння.

Не думаю, що зміна тренера в суперників може бути для нас проблемою. Кривбас не відходить від свого стилю гри, від своїх принципів. А хто є тренером суперника — для нас не важливо. Головне, демонструвати свій футбол та виконувати тренерські настанови.

Останнім часом погодні умови дещо погіршились. Але ми все одно готуємось на натуральному покритті. Для цих негараздів й існує термобілизна, гарячий чай після тренувань, та все необхідне для відновлення. Тож нічого, усе добре", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Металіст 1925 відбудеться 25 листопада, о 15:00.