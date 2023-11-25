Україна

Верес вийшов переможцем із гольової перестрілки з Металістом 1925

Команда Сергія Лавриненка до цього не перемагала у восьми матчах УПЛ поспіль.

Верес — Металіст 1925, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Металіст 1925 4:3

Голи: Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновський, 69, Гайдучик, 89 — Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59



Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Кухарук (Кльоц, 46), Кучеров — Дахновський (Гайдучик, 85), Яго (Блізніченко, 79), В. Шарай (Світюха, 80) — Шестаков (Курко, 90+4).



Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Є. Ткачук, Курило, Фарина — А. Ткачук (Коваленко, 9), Габелок, Мартинюк — Русин, Борячук, Юсов.



Попередження: Шевченко, Балан, Кухарук, Гайдучик



На 8-й хвилині був вилучений Ігор Курило (Металіст 1925) (грубе порушення).