Україна

У фінальному поєдинку досвідчені полтавки обіграли Кривбас, забивши два м'ячі.

Сьогодні, 25 листопада, відбувся фінал жіночого Кубка України, у якому полтавська Ворскла впевнено обіграла криворізький Кривбас із рахунком 2:0.

Полтавська команда до цього протистояння вважалася переможцем турніру, а Кривбас вперше в своїй історії зміг пробитися у фінал.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині Андрухів ударом зі штрафного вивела Ворсклу вперед. Потім на початку другого тайму та сама Андрухів оформила дубль.

Наприкінці зустрічі криворізька команда залишилася у меншості після вилучення Софії Причини на 81 хвилині.

Таким чином, Ворскла вчетверте поспіль і вчетверте у своїй історії стала володарем Кубка України, щоправда, у перших двох роках під назвою Житлобуд-2.

Кривбас — Ворскла 0:2

Голи: Андрухів, 40, 47.

Кривбас: Келюшик, Сонкенг, Басанська, Кулібалі, Ольхова, Алексанян, Семків, Елданбоукі (Авраменко, 90+1), Тян, Бєлякова (Іванова, 86), Мусунгу.

Ворскла: Самсон, Шайнюк (Радіонова, 88), Котик, Корсун, Подольська (Савка, 90+3), Осіпян (Кравчук, 55), Петрик (Давиденко, 46), Андрухів, Калініна, Котяш, Козлова.

Попереджена: Кулібалі.

Вилучена: Кулібалі, 81 (друга жовта).