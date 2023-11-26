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Керманич Ворскли прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Полтавська Ворскла напередодні зіграла внічию проти черкаського ЛНЗ у домашньому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — ЛНЗ 0:0 Огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Віктор Скрипник прокоментував події на футбольному полі.

"Дві команди награли на нічию — пів моменту в нас, пів моменту в суперників, боротьба, біготня. Якщо ти просто володієш м’ячем, це ще не означає, що ти маєш якусь перевагу. Перемогу забезпечують тільки голи, тому сьогодні ми награли тільки на нічию.

Тішить те, що ми вже чотири гри поспіль граємо "на нуль", але при цьому ми граємо п’яти матч поспіль удома й не можемо виграти. Тому є як позитив, так і негатив.

Запитань до хлопців у мене немає. Не сказав би, що вони на полі роблять щось таке, на що не хочеться дивитись. Кожен хоче виграти. Важке поле. Але, якщо порівнювати з тим, що було в матчі на полі Миная, то в нас Маракана. Там десь підсковзнувся, десь нога поїхала — ось і виходить такий футбол.

Можу подякувати хлопцям за гру, але вдома ми має грати ще більш гостро та конструктивно. У заключній третині, на мою думку, треба грати з більшим ризиком, аніж ми це робимо. Хочеться бачити агресію. Вона й сьогодні була, але я не побачив, щоб ми перегравали суперників, чи вони нас.

Зараз ми скільки маємо очок? 19? У минулому сезоні після першого кола було 18. Хтось прийшов, хтось пішов — це все відіграє велику роль. Ми стабілізувались, граємо чотири матчі поспіль "на нуль", а було таке, що пропускали більше за всіх у чемпіонаті. Тому ми намагаємось працювати конструктивно. Буде друге коло — будемо працювати далі.

Конкуренція в команді поступово підвищується, тому цей тиждень будемо дивитись, хто більше прагне грати. Фрімпонг? Він уже підписав контракт, як мені сказали, із Металістом 1925. Його в нас не буде.

Чеснаков? Він навіть не тренується з нами. У нього старі травми, які йому не дають грати. Вийде на гру, 20-30 хвилин — знову до лазарету. Зараз буде велика перерва, тоді будемо лікувати його повністю", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти дніпровського Дніпра-1.