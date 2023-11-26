Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 26 листопада та розпочнеться о 15:00.

Київське Динамо та львівський Рух у рамках недільної програми п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведуть матч на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві.

ДИНАМО КИЇВ — РУХ

НЕДІЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА, 15:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Чотири матчі без перемог у чемпіонаті — навіть у такому кепському сезоні, яким поточна кампанія видається для київського Динамо, для збереження Мірчі Луческу на посаді головного тренера це було вже занадто. Команда просто відмовлялась грати в притаманному їй стилі, тож румунський фахівець вирішив завершити свою каденцію в Україні та написав заяву про звільнення. Рішення, яке визрівало достатньо довго для того, аби не бутив підсумку ухваленим.

І знову Олександр Шовковський. На тренерському шляху легендарний воротар усе ще може вважатись новачком, хоча з його футбольним інтелектом процес адаптації на новій посаді завершився, не встигнувши повноцінно розпочатись. І одразу великий успіх — Динамо на виїзді здолало криворізький Кривбас (2:0), що в цьому сезоні не вдавалось тому-таки донецькому Шахтарю, якщо ми вже ведемо розмову про одного з грандів українського футболу.

А ось хто долав колектив Юрія Вернидуба на його полі, так це львівський Рух — наступний великий виклик для "біло-синіх", який за календарем стоїть не дуже-то й удало. Команда Віталія Пономарьова поступово набирає оберти, які встигла розтринькати за ходом осінньої частини сезону. І хоча раніше "жовто-чорні" реально вважались претендентами на потрапляння до єврокубків, то наразі з цим питанням варто трохи притримати коней.

Рух усе ще є дуже нестабільним колективом, бо яскравій перемозі над одеським Чорноморцем на виїзді (3:2) перебудувала недоречна нічия проти київської Оболоні на власному полі (2:2). А до неї взагалі було три матчі без перемог, тому, якщо й говорити про якусь "стабільність", то тільки про таку. При цьому львівський колектив заповнив павзу на матчі збірних черговою товариською грою проти Шахтаря, яку на цей раз виграв (3:1).

Динамо натомість такою можливістю не користалось, та й не дуже потрібно це команді, із складу якої позабирали збірників, а психологія все ще перебуває в підвішеному стані. Три гри в запасі — із таким багажем кияни все ще можуть зайти дуже далеко. Але вони точно не стануть першими, якщо й надалі будуть утрачати очки. Але й є інший момент: Рух — останній "серйозний" супротивник у цьому році для команди Шовковського, тоді як у столичному дербі посеред грудня буде більше емоцій, аніж якісного футболу. Цього разу навпаки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Наступний гол Динамо Київ стане для клубу 1100 домашнім у рамках УПЛ.

Рух натомість може забити тільки 100 м’яч в УПЛ (ще два голи).

Динамо Київ програло вдома дві поспіль гри УПЛ — клубний антирекорд.

Динамо Київ удома не забиває 180 хвилин поспіль.

Рух не грає в гостях унічию 6 матчів поспіль — 5 перемог + 1 поразка, клубний рекорд.

Рух забиває в гостях шість матчів поспіль — 16 голів, клубний рекорд.

Рух за Віталія Пономарьова може перемогти в 10 матчі УПЛ.

Динамо Київ натомість проведе 10 матч УПЛ під орудою Олександра Шовковського.

Віталія Буяльський із Динамо Київ може зіграти в 200 матчі в чемпіонаті та забити 70 гол.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою 5 разів: 4 перемоги Динамо Київ, 1 нічия. Різниця голів: 11:1. Останній матч завершився нічиєю 1:1 у квітні цього року. Голи забивали Владислав Ванат та Олексій Довгий.