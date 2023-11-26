Україна

Захисник Олександрії прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.

Олександрія в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти київської Оболоні.

Олександрія — Оболонь. Напередодні

Напередодні протистояння захисник "поліграфів" Сергій Логінов розповів про настрій усередині команди.

"Добре провели цю міжнародну павзу, плідно працювали. Зіграли товариський матч проти ЛНЗ. Хороший був спаринг, відтак павза пішла нам лише на користь.

Звісно, уся наша країна була із збірною. Хотілося б іншого результату для нас, але ще не все втрачено, будемо вболівати за збірну вже навесні в грі проти Боснії і Герцеговини. Дай Бог, пройдемо, а там вже гра проти Ісландії або Ізраїлю. Сподіваюся, пройдемо на чемпіонат Європи.

Перед перервою ми опинилась у такій ситуації, що гра проти Вереса була за шість очок. До цього були матчі проти Полісся та Дніпра-1. Якщо дивитись по грі, ми відчували впевненість, знали, що перемога прийде.

Гра проти Оболоні також буде за шість очок, ми на неї налаштовуємося ще більше, аніж на Верес. Усі розуміють, що це буде за гра. Нам дуже потрібні очки саме в цьому матчі.

Оболонь грає у вертикальний футбол, у два нападники. Багато передач за спину. Особливо небезпечними є контратаки. Ми це все аналізуємо, тренери дають нам чимало інформації щодо найближчого суперника. Маємо повне уявлення та бачимо всі їхні плюси та мінуси. Нас влаштує тільки три очки, тільки перемога.

Із тим малюнком гри, який хоче бачити від нас тренерський штаб, погодні умови мають бути хороші, як і якість поля. Але гра з Вересом показала, що ми можемо грати й за не дуже добрих погодних умов грати в свій футбол. Бажання виграти нівелює всі мінуси, пов’язані з погодними умовами", — заявив український виконавець.

Матч Олександрія — Оболонь відбудеться 26 листопада, о 15:00.