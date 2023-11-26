Україна

Команда під орудою Олександра Шовковського другий матч поспіль не пропускає голів та впевнено перемагає.

Неоднорідними за ступенем насиченості вийшли ігрові дні в рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги, що цілком пасувало його статусу на екваторі поточного сезону. Команди з різних частин турнірної таблиці вирішували окремі один від одного завдання й особливу увагу при цьому ми мали приділити в неділю подіям поблизу єврокубкової зони.

Київське Динамо настільки хотіло туди повернутись і настільки болісної невдачі зазнало під орудою Мірчі Луческу в підсумку, що довелось звільнити румунського спеціаліста, і замість нього знову на тимчасових засадах запросити керувати командою легендарного Олександра Шовковського. Іспитів у колишнього воротаря при цьому одразу було чимало, і перший із них він удало склав — "біло-сині" перед листопадовою міжнародною павзою обіграли криворізький Кривбас (2:0), а наступним мав стати львівський Рух.

"Жовто-чорні" вийшли на цю гру зарядженими на боротьбу та доволі непогано рухались у захисті. Аж до того моменту, поки юний воротар Герета не подарував м’яч Тимчику недбалою передачею під тиском від Беніто від меж власного воротарського. Захисник Динамо вчасно ввімкнувся до епізоду, одразу пробив у ближній від себе кут, а голкіпер просто не впорався з м’ячем. Після такого початку настрій у гостей був відповідним.

Рух намагався не розклеїтись і навіть якісь моменти створював попереду. Запам’ятались стандарти, із якими в Динамо традиційно виникали проблеми, проте Слюбик своїм моментом не скористався, як і Дідик трохи пізніше після нього. А потім на рівному місці травмувався Едсон, тож львів’янам довелось змінювати склад трикутнику в центрі поля ще за ходом першого тайму. Самі розумієте, що стабільності це грі команді Пономарьова не додало.

І ось, наближається завершення першої половини гри, а Герета знову віддає необачний пас у зону перед власним штрафним, де Кабаєв миттєво атакує Підгурського, після чого заходить на правий фланг чужих володінь та пробиває в дальню дев’ятку. Занадто прагматичний підхід від команди Шовковського. Але ж працювало!

Кияни були дуже успішними в першому таймі, тому ми навіть не розглядали варіантів, що щось у них може піти не за планом. Власне, не помилились, бо Рух у другому таймі й моментів біля чужих воріт не мав. Львів’яни радше могли пропустити ще голів, але навіть із свіжим Ванатом на вістрі господарі поля вирішили обійтись без розгрому. Футболісти Пономарьова руки не опускали, однак і награти бодай на один м’яч для них цього разу було надскладним завданням.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у закарпатського Миная, а львівський Рух гостюватиме в луганської Зорі.— Рух 2:0Тимчик, 6, Кабаєв, 44Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 90) — Караваєв (Вівчаренко, 75), Буяльський, Кабаєв — Беніто (Ванат, 61).Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Підгурський, 26), Таллес (Карабін, 76) — Квасниця, Пастух, Соломон-Отабор (Климчук, 54).