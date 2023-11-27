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Керманич Руху поділився враженнями від поразки проти Динамо Київ.

Львівський Рух у рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо в гостьовому протистоянні.

Динамо Київ — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Динамодвічі забило після наших помилок. Але ми хочемо, аби футболісти починали атаку короткими передачами, тому ніхто не буде сварити Юрія Герету. Він, як і кожен наш гравець, повинен пройти через такі ситуації та зробити висновки з цих помилок.

Загалом це один із найгірших наших матчів. У діях гравців було багато академічності, мало агресії, не вистачало тиску на суперника. Тому Динамо багато чого вдавалось на полі, особливо — у другому таймі.

Рух у цьому сезоні вже доводив, що може на рівних грати із грандами та навіть переважати їх. Але сьогодні команда зіграла незадовільно.

Молодим футболістам не вистачає стабільності. Гравці допускають багато необов’язкових помилок.

На сьогодні перед Рухом не стоїть завдання вийти в єврокубки, адже головна задача — створити бойову команду, яка у перспективі зможе боротись за найвищі місця", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у луганської Зорі.