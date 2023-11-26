Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 листопада 2023 року, 15:00.
ФК Динамо Київ
26 листопада 2023, 18:06
У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло впевнену перемогу над львівським Рухом.
Команда Олександра Шовковського відправила у ворота львів'ян два "сухи" м'ячі, авторами яких стали Тимчик та Кабаєв.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Рух в 15 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Динамо Київ — Рух 2:0
Голи: Тимчик, 6, Кабаєв, 44
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 90) — Караваєв (Вівчаренко, 75), Буяльський, Кабаєв — Беніто (Ванат, 61).
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Підгурський, 26), Таллес (Карабін, 76) — Квасниця, Пастух, Соломон-Отабор (Климчук, 54).