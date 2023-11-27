Україна

Захисник Руху поділився враженнями від поразки проти Динамо Київ.

Напередодні львівський Рух у рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо в гостьовому протистоянні.

Динамо Київ — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Центральний захисник "жовто-чорних" Роман Дідик після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Прикро, що сьогодні так зіграли. У першому таймі я та Богдан Слюбик мали свої моменти, але не реалізували їх. Це футбол — потрібно зробити висновки та рухатись далі.

Молода команда помилилась — це нормальне явище. У колективі здорова атмосфера, у роздягальні всі гравці підтримали один одного.

Звісно, команда дещо виснажена на цій дистанції сезону, але ми зобов’язані здобути позитивний результат у наступних двох матчах перед зимовою павзою в чемпіонаті", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у луганської Зорі.