Захисник Руху поділився враженнями від поразки проти Динамо Київ.
Роман Дідик, фото ФК Рух Львів
27 листопада 2023, 09:20
Напередодні львівський Рух у рамках п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо в гостьовому протистоянні.
Динамо Київ — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Центральний захисник "жовто-чорних" Роман Дідик після завершення гри прокоментував виступ власної команди.
"Прикро, що сьогодні так зіграли. У першому таймі я та Богдан Слюбик мали свої моменти, але не реалізували їх. Це футбол — потрібно зробити висновки та рухатись далі.
Молода команда помилилась — це нормальне явище. У колективі здорова атмосфера, у роздягальні всі гравці підтримали один одного.
Звісно, команда дещо виснажена на цій дистанції сезону, але ми зобов’язані здобути позитивний результат у наступних двох матчах перед зимовою павзою в чемпіонаті", — заявив український фахівець.
У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у луганської Зорі.