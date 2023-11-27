Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Дніпром-1 та Чорноморцем, який розпочнеться 27 листопада о 17:00.

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги дніпровський Дніпро-1 на своєму полі зустрінеться з одеським Чорноморцем.

Поєдинок пройде на стадіоні Дніпро-Арена в Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головною арбітринею матчу буде Катерина Монзуль, а за системою ВАР спостерігатиме Анастасія Романюк.

Онлайн-трансляція:

Після 14 ігор Дніпро-1 набрав 30 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Чорноморця — 19 балів та дев’ятий рядок відповідно, але після 13 матчів.