Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 27 листопада та розпочнеться о 17:00.

Дніпро-1 та одеський Чорноморець у понеділок, 27 листопада, закриватимуть програму п'ятнадцятого туру (якщо не враховувати перенесену гру Олександрії з Оболонню) української Прем'єр-ліги.

ДНІПРО-1 — ЧОРНОМОРЕЦЬ

ПОНЕДІЛОК, 27 ЛИСТОПАДА, 17:00. ДНІПРО-АРЕНА, ДНІПРО. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ — КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ 2+2

Дніпряни підходять до поєдинку з одеситами у статусі фаворитів, а у разі перемоги взагалі можуть одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. Домашня серія без поразок Дніпра-1 триває вже протягом п'яти поєдинків, та і загалом підопічні Юрія Максимова є найкращою командою чемпіонату, якщо рахувати виключно домашні матчі.

У минулому турі дніпряни здобули свою третю поспіль перемогу в УПЛ, а суперником їхнім був один з головних конкурентів — донецький Шахтар. У тому матчі Дніпро-1 зміг оговтатися після досить швидкого голу Сікана, відповівши трьома своїми результативними ударами.

А от одесити у минулому турі програли вдруге поспіль. Звісно, не варто забувати про те, що Рух зумів дотиснути їх у тому числі завдяки вилученню Гучека. Чорноморець досить непогано стартував, але тепер став більш нестабільним.

В одеситів також є проблеми з виїзними поєдинками — за цим показником вони посідають 12-те місце серед усіх клубів, випереджаючи лише частину аутсайдерів УПЛ. Одесити трохи результативніші за дніпрян, хоча можна сказати, що багато чого в їхній атакуючій ланці залежить від Андрія Штогріна, на рахунку якого 6 результативних дій (5 голів та асист) у цьому сезоні.

В історії зустрічей перевагу має Дніпро-1. Ба більше, Чорноморець зумів зіграти внічию проти дніпрян лише одного разу, та й тоді у підсумку програв, оскільки це був матч Кубка України, в якому не виявити переможця неможливо. Всі інші поєдинки цілком і повністю були за Дніпром-1.

Юрій Максимов і Роман Григорчук останнього разу зустрічалися аж у травні 2018 року, коли перший тренував Кешлю, а другий — Габалу. Переможцем з тієї дуелі у фіналі Кубка Азербайджану вийшов нинішній керманич Дніпра-1.

Окремо також зазначимо, що Катерина Монзуль вже судила подібну гру наприкінці жовтня 2022 року. Тоді дніпряни мінімально перемогли, а харків'янка продемонструвала гравцям обох команд по 2 жовтих картки.

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ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець проведе 390-й гостьовий матч в УПЛ.

60-й домашній матч Дніпра-1 в УПЛ.

Безнічийний серіал Дніпра-1 в УПЛ триває 9 ігор: 8 перемог та поразка.

Переможна домашня серія дніпрян триває в Чемпіонаті 3 гри.

Безнічийний гостьовий серіал Чорноморця в УПЛ триває 12 ігор: 6 перемог та 6 поразок.

Чорноморець при Роману Григорчуку може 40-й раз зіграти внічию УПЛ.

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Піхальонок (Дніпро-1), 10-й – Владислав Вакула (Чорноморець).

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