Олександр Гончар
27 листопада 2023, 17:14
У понеділок, 27 листопада, у Борисполі ховають колишнього українського футболіста, екс-гравця Борисфена, Ворскли, Металіста та Зорі 42-річного Олександра Гончара, який віддав життя за рідну країну на Запорізькому напрямку ще 16 серпня.
Олександр, у якого залишилися дружина, син та донька, вступив до лав Збройних сил України у березні 2023-го і воював солдатом в десантно-штурмових військах із позивним Джміль. До служби в армії колишній футболіст займався приватною підприємницькою діяльністю.
У елітному дивізіоні Олександр Гончар відіграв 67 матчів, в яких забив два голи.
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