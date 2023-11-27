Україна

Слава Герою!

У понеділок, 27 листопада, у Борисполі ховають колишнього українського футболіста, екс-гравця Борисфена, Ворскли, Металіста та Зорі 42-річного Олександра Гончара, який віддав життя за рідну країну на Запорізькому напрямку ще 16 серпня.

Олександр, у якого залишилися дружина, син та донька, вступив до лав Збройних сил України у березні 2023-го і воював солдатом в десантно-штурмових військах із позивним Джміль. До служби в армії колишній футболіст займався приватною підприємницькою діяльністю.

У елітному дивізіоні Олександр Гончар відіграв 67 матчів, в яких забив два голи.

Українці, не забувайте якою ціною виборюється свобода Української Нації. Допомогайте Силам Оборони України та вірте в Перемогу, якою далекою вона б не була.

Слава Україні! Слава всім, хто боронить Україну! Слава кожному, хто поклав життя захищаючи українську землю від кацапської орди!