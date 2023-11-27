Україна

Дніпро-1 розбив знекровлений Чорноморець

Команда Романа Григорчука чергову гру в цьому сезоні завершувала в меншості й наробила жахливих помилок у захисті.

Дніпро-1 — Чорноморець, фото СК Дніпро-1

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Дніпро-1 — Чорноморець 5:2

Голи: Філіппов, 16, Адамюк, 49, Лєднєв, 59, Танчик, 90, Мірошніченко, 90+2 — Волинець, 22 (авт.), Кузик, 76



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко (Горбунов, 90+3), Рубчинський — Гуцуляк (Маркос Андре, 90+3), Піхальонок (Вітіньйо, 78), Лєднєв (Кравець, 81) — Філіппов (Танчик, 46).



Чорноморець: Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Брагару — Кузик, Шпорн (Бойчук, 89), Авагімян — Бадібанга, Ієде (Вакула, 86), Штогрін (Хадіда, 89).



Попередження: Сарапій — Путря, Бадібанга, Штогрін



На 26-й хвилині був вилучений Артур Авагімян (Чорноморець) (грубе порушення).