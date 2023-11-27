Україна

Вони стали правонаступниками "старих" клубів.

ФІФА визнала "нинішні" Карпати та Металіст наступниками "старих клубів", повідомив офіційний сайт організації.

У травні було рішення щодо колишнього футболіста львівської команди Крістобаля Маркеса — йому заборгували 500 тисяч євро. Рішенням ФІФА гравцю борг виплачуватимуть "нові Карпати".

Також ухвалено рішення щодо Юріци Булята, який грав за харківську команду у 2015 році. Гравцю відмовили у виплаті компенсації через відсутність реєстрації позову за боргом.

Тим не менш, за аналогічним позовом "новий Металіст" зобов'язаний виплатити Флуміненсе 125 тисяч євро за Дієго Соузу, який перейшов у 2013 році.

Раніше повідомлялося, що Папа Гуйє став віце-президентом Металіста.