Вони стали правонаступниками "старих" клубів.
КАРПАТИ - МЕТАЛІСТ, ФОТО - КАРПАТИ
27 листопада 2023, 18:56
ФІФА визнала "нинішні" Карпати та Металіст наступниками "старих клубів", повідомив офіційний сайт організації.
У травні було рішення щодо колишнього футболіста львівської команди Крістобаля Маркеса — йому заборгували 500 тисяч євро. Рішенням ФІФА гравцю борг виплачуватимуть "нові Карпати".
Також ухвалено рішення щодо Юріци Булята, який грав за харківську команду у 2015 році. Гравцю відмовили у виплаті компенсації через відсутність реєстрації позову за боргом.
Тим не менш, за аналогічним позовом "новий Металіст" зобов'язаний виплатити Флуміненсе 125 тисяч євро за Дієго Соузу, який перейшов у 2013 році.
Раніше повідомлялося, що Папа Гуйє став віце-президентом Металіста.