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Рада директорів Металіста призначила на посаду віцепрезидента колишнього футболіста клубу.

19 серпня радою директорів ФК Металіст на посаду віцепрезидента клубу призначено легендарного для Харкова футболіста — Папа Гуйє.

Медіадепартамент Металіста звернувся з проханням прокоментувати це призначення до генерального директора клубу Валерія Григи.

"Безумовно, Папа Гуйє видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв'язання питань із документами.

Тому він повністю заслужив на таку високу посаду. Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво Металіста прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу.

Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку Металіста з усіх боків", — прокоментував Валерій Грига.

Нагадаємо, що Папа Гуйє виступав за Металіст на позиції захисника з 2006 по 2015 роки.