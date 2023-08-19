Рада директорів Металіста призначила на посаду віцепрезидента колишнього футболіста клубу.
Папа Гуйє, ФК Металіст
19 серпня 2023, 23:26
19 серпня радою директорів ФК Металіст на посаду віцепрезидента клубу призначено легендарного для Харкова футболіста — Папа Гуйє.
Медіадепартамент Металіста звернувся з проханням прокоментувати це призначення до генерального директора клубу Валерія Григи.
"Безумовно, Папа Гуйє видатний та заслужений футболіст для нашого клубу. Крім цього, він ще й чудова людина, яка залишилася в Україні навіть під час війни й виїжджала лише для розв'язання питань із документами.
Тому він повністю заслужив на таку високу посаду. Оскільки, як ви знаєте, спортивним директором клубу є Василь Кобін, керівництво Металіста прийняло рішення призначити Папа Гуйє віцепрезидентом клубу.
Ми впевнені, що його досвід та знання допоможуть розвитку Металіста з усіх боків", — прокоментував Валерій Грига.
Нагадаємо, що Папа Гуйє виступав за Металіст на позиції захисника з 2006 по 2015 роки.