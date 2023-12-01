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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та рівненський Верес.

Житомирське Полісся та рівненський Верес зіграють матч шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Авангард у Рівному.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), залучив до стартового складу Гітченка в центрі оборони, тоді як Смоляков гратиме на лівому фланзі захисту, а Кушніренко повернеться до центру поля. Шастал гратиме ліворуч у півзахисті.

Сергій Лавриненко, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (4:3), використав із перших хвилин Паста в рамці воріт, тоді як Курко гратиме праворуч у захисті, а Гакман долучиться до опорної зони. Гайдучик очолить атаку.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський, Кушніренко — Козак, Грицук, Шастал — Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Макуана, Мозес, Кравченко, Шаповал, Огіря, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон.



Верес: Паст — Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Гакман, Кучеров — Дахновський, Яго, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Блізніченко, Шестаков, Кльоц, Марусич, Ковалюк, Хондак, Баран, С. Шарай, Світюха.



Гра Полісся — Верес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.