Football.ua представляє прев'ю поєдинку 16-го туру чемпіонату України, який відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 15:00.
Скільки разів сьогодні доведеться рятувати голкіперу Кривбаса? /Фото: ФК КРИВБАС
02 грудня 2023, 08:15
Кривбас та Олександрiя продовжують програму 16-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.
Команди зустрічаються в першому турі після першого кола – і це гарна демонстрація, як швидко transit gloria mundi.
Матч Олександрії в останньому турі перенесли, тож вона має 14 матчів. Наразі вона тринадцята, а Кривбас третій – і може за підсумками туру стати навіть першим. Погляньмо на таблицю річної давності? Для повноти картини візьмемо саме після 14-ти турів минулого сезону.
Там Кривбас ледве чіплявся за десяте місце, на кілька очок випереджаючи команди із зони перехідних матчів. Олександрія ж не просто була в єврокубковій зоні – вона і Динамо із Зорею цілком на рівних переслідувала! 10 очок різниці підкреслювали повноцінну “голову” в рівні команд – яка, начебто, сформувалася всерйоз і надовго.
Але зараз Олександрія на Кривбас і не дивиться, очки до нього навіть не рахує (для довідки: 17). Вона сама багато що зруйнувала: спочатку помінявши тренера абсолютно нізащо, потім розпродавшись улітку. Звичайно, багато претензій треба направити і Ротаню, але загалом у клубу проблеми абсолютно з усім. Навіть ця ситуація, що у команди 14 матчів, а не 15, пов'язана з перенесенням однієї гри через поганий стан поля. І ця гра мала пройти на полі Олександрії. Чомусь саме її агрономи, на відміну від агрономів решти клубів, виявилися не здатними пiдготувати газон...
Від Олександрії, зрозуміло, у цій грі потрібно лише відбитися. Одне очко, на виїзді, з таким Кривбасом, буде великою заслугою – і, до речі, якщо враховувати, як додав останнім часом Верес та який потенціал закладений (закладений, безумовно, десь глибоко, але ж закладений!) у Зорі, потрібно визнавати: Олександрія вже дуже близька до вильоту. На жаль для Ротаня, відбиватися йому доведеться без двох гравців оборони: Логінов та Скорко в останній грі отримали “зайві” жовті.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
340-й домашній матч Кривбасу в УПЛ.
330-й матч Олександрії в УПЛ.
Домашня безнічийна серія Кривбаса в Чемпіонаті триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.
Гостьова безвиграшна серія Олександрії в УПЛ триває 9 ігор: 5 нічиїх та 4 поразки.
Воротарі Олександрії з 7 жовтня цього року в матчах Чемпіонату більше одного гола за гру не пропускали.
25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й – Олег Кожушко (обидва – Кривбас), 10-й – Євгеній Смирний (Олександрія).
Олександрія при Руслану ротанг може в гостях зіграти 10-й раз внічию в УПЛ.
прогноз 2:0