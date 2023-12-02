Кривбас та Олександрiя продовжують програму 16-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

КРИВБАС — ОЛЕКСАНДРIЯ

СУБОТА, 2 ГРУДНЯ, 15:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE

Команди зустрічаються в першому турі після першого кола – і це гарна демонстрація, як швидко transit gloria mundi.

Матч Олександрії в останньому турі перенесли, тож вона має 14 матчів. Наразі вона тринадцята, а Кривбас третій – і може за підсумками туру стати навіть першим. Погляньмо на таблицю річної давності? Для повноти картини візьмемо саме після 14-ти турів минулого сезону.

Там Кривбас ледве чіплявся за десяте місце, на кілька очок випереджаючи команди із зони перехідних матчів. Олександрія ж не просто була в єврокубковій зоні – вона і Динамо із Зорею цілком на рівних переслідувала! 10 очок різниці підкреслювали повноцінну “голову” в рівні команд – яка, начебто, сформувалася всерйоз і надовго.

Але зараз Олександрія на Кривбас і не дивиться, очки до нього навіть не рахує (для довідки: 17). Вона сама багато що зруйнувала: спочатку помінявши тренера абсолютно нізащо, потім розпродавшись улітку. Звичайно, багато претензій треба направити і Ротаню, але загалом у клубу проблеми абсолютно з усім. Навіть ця ситуація, що у команди 14 матчів, а не 15, пов'язана з перенесенням однієї гри через поганий стан поля. І ця гра мала пройти на полі Олександрії. Чомусь саме її агрономи, на відміну від агрономів решти клубів, виявилися не здатними пiдготувати газон...

Від Олександрії, зрозуміло, у цій грі потрібно лише відбитися. Одне очко, на виїзді, з таким Кривбасом, буде великою заслугою – і, до речі, якщо враховувати, як додав останнім часом Верес та який потенціал закладений (закладений, безумовно, десь глибоко, але ж закладений!) у Зорі, потрібно визнавати: Олександрія вже дуже близька до вильоту. На жаль для Ротаня, відбиватися йому доведеться без двох гравців оборони: Логінов та Скорко в останній грі отримали “зайві” жовті.

 

 

ЦІКАВІ ФАКТИ:

340-й домашній матч Кривбасу в УПЛ.

330-й матч Олександрії в УПЛ.

Домашня безнічийна серія Кривбаса в Чемпіонаті триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.

Гостьова безвиграшна серія Олександрії в УПЛ триває 9 ігор: 5 нічиїх та 4 поразки.

Воротарі Олександрії з 7 жовтня цього року в матчах Чемпіонату більше одного гола за гру не пропускали.

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й – Олег Кожушко (обидва – Кривбас), 10-й – Євгеній Смирний (Олександрія).

Олександрія при Руслану ротанг може в гостях зіграти 10-й раз внічию в УПЛ.

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footballпрогноз 2:0

 