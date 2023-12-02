Там Кривбас ледве чіплявся за десяте місце, на кілька очок випереджаючи команди із зони перехідних матчів. Олександрія ж не просто була в єврокубковій зоні – вона і Динамо із Зорею цілком на рівних переслідувала! 10 очок різниці підкреслювали повноцінну “голову” в рівні команд – яка, начебто, сформувалася всерйоз і надовго.

Але зараз Олександрія на Кривбас і не дивиться, очки до нього навіть не рахує (для довідки: 17). Вона сама багато що зруйнувала: спочатку помінявши тренера абсолютно нізащо, потім розпродавшись улітку. Звичайно, багато претензій треба направити і Ротаню, але загалом у клубу проблеми абсолютно з усім. Навіть ця ситуація, що у команди 14 матчів, а не 15, пов'язана з перенесенням однієї гри через поганий стан поля. І ця гра мала пройти на полі Олександрії. Чомусь саме її агрономи, на відміну від агрономів решти клубів, виявилися не здатними пiдготувати газон...

Від Олександрії, зрозуміло, у цій грі потрібно лише відбитися. Одне очко, на виїзді, з таким Кривбасом, буде великою заслугою – і, до речі, якщо враховувати, як додав останнім часом Верес та який потенціал закладений (закладений, безумовно, десь глибоко, але ж закладений!) у Зорі, потрібно визнавати: Олександрія вже дуже близька до вильоту. На жаль для Ротаня, відбиватися йому доведеться без двох гравців оборони: Логінов та Скорко в останній грі отримали “зайві” жовті.