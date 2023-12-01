Україна

Як на це відреагує божевільний агресор?

Кабінет Міністрів України на засіданні 1 грудня доручив Мінмолодьспорту, МВС та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни із додержанням безпекових умов. Таку інформацію надає Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що ММСУ спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляє алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.

З приводу цієї події, очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний виступив із заявою.

"Повернення вболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас — безпека глядачів та спортсменів"- сказав Бідний.