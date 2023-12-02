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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 1 грудня 2023 року, 17:00.

У матчі 16 туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес у номінально гостьовому поєдинку проти Полісся на власному полі несподівано відібрав очки у фаворита (1:1).

Команди провели рівний перший тайм із перевагою житомирян за створеними гольовими моментами, однак першого голу довелось чекати від них аж до середини другої половини гри.

І коли на 68 хвилині рахунок таки було відкрито, то здавалось, що гра так і завершиться перемогою команди Юрія Калітвінцева.

Так і було аж до сьомої компенсованої хвилини, коли Шестаков ударом головою вирівняв стан справ на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Верес у 16 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Полісся — Верес 1:1

Голи: Крушинський, 68 — Шестаков, 90+7

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський (Огіря, 86), Кушніренко — Козак, Грицук, Шастал (Макуана, 46) — Будківський.

Верес: Паст — Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Гакман, Кучеров (Марусич, 88) — Дахновський (Шестаков, 71), Яго (Блізніченко, 85), В. Шарай — Гайдучик.

Попередження: Тейлор, Кушніренко, Козак, Смоляков, Макуана — Яго, Гакман, Жуліо Сезар.