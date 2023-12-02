Україна

Керманич Руху прокоментував прийдешній матч проти Зорі.

У рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти луганської Зорі.

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував підготовку команди до матчу.

"Команда тренується в звичному режимі та готується до виїзного матчу проти Зорі. Хочеться реабілітуватись після невдалого поєдинку із Динамо як у плані результату, так і в ігровому плані.

Рух серйозно ставиться до Зорі, бо це представник України в єврокубках. У складі луганців зібрані якісні футболісти, тож на нашу команду очікує непросте протистояння.

Зараз дещо ускладнить гру погода — за таких умов та якості полів гравцям обох команд важко буде демонструвати все, на що вони здатні. Це стосується не лише нашого матчу, а й взагалі майбутніх двох турів, які будуть зіграні до зимової павзи.

Утім усі зараз в однакових умовах і Рух готовий до серйозного суперника. Звісно, треба буде адаптуватись до якості полів та погодних умов — це безпосередньо впливатиме на гру.

До матчу із Зорею ми підходимо із звичним настроєм, як і до кожного суперника — із бажанням здобути позитивний результат. Для молоді Руху кожна грає є досвідом та поштовхом для розвитку футболістів. Гравці намагаються діяти на полі з позиції сили, хоч і не завжди так виходить, але в команди є свій стиль і ми на хорошому рівні провели перше коло УПЛ.

Бувало, що траплялись і провальні матчі, але це пояснюється відсутністю стабільності. Утім, у кожного з наших футболістів є бажання проводити кожен поєдинок на якісному рівні", — заявив український фахівець.

Матч Зоря — Рух відбудеться 4 грудня, о 13:00.