Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Дніпром-1 та Ворсклою, який розпочнеться 2 грудня о 17:00.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги дніпровський Дніпро-1 на своєму полі зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Поєдинок пройде на стадіоні Дніпро-Арена в Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Головною арбітринею матчу буде Анастасія Романюк, а за системою ВАР спостерігатиме Микола Балакін.

Онлайн-трансляція:

Після 15 ігор Дніпро-1 набрав 33 очки й посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Ворскли — 19 балів та восьмий рядок відповідно.