До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Олександрією, який розпочнеться 2 грудня о 15:00.
фото ФК Кривбас Кривий Ріг
02 грудня 2023, 10:48
У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зустрінеться з Олександрією.
Поєдинок пройде на стадіоні Гірник в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Головною арбітринею матчу буде Юрій Іванов, а за системою ВАР спостерігатиме Катерина Монзуль.
Онлайн-трансляція:
Після 15 ігор Кривбас набрав 30 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії — 13 балів та тринадцятий рядок відповідно.