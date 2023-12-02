Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Олександрією, який розпочнеться 2 грудня о 15:00.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зустрінеться з Олександрією.

Поєдинок пройде на стадіоні Гірник в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головною арбітринею матчу буде Юрій Іванов, а за системою ВАР спостерігатиме Катерина Монзуль.

Онлайн-трансляція:

Після 15 ігор Кривбас набрав 30 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Олександрії — 13 балів та тринадцятий рядок відповідно.