Україна

Команда Віктора Скрипника пропустила вже на перших хвилинах, але ще до перерви приголомшила суперників двома результативними ударами.

Так зване річкове дербі в якості окраси суботньої програми шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги. Або ж просто — протистояння поміж дніпровським Дніпром-1 та полтавською Ворсклою без прямого конфлікту поміж командами в турнірній таблиці. Воно й не дивно, бо СК випереджав "зелено-білих" аж на 14 очок, і при цьому вів боротьбу за чемпіонський титул, тоді як команда Віктора Скрипника все ніяк не могла відірватись від середини турнірної таблиці.

Не встигли глядачі перемкнути увагу з матчу в Кривому Розі, де все вирішувалось на останніх хвилинах, на звітне протистояння, а тут уже було відкрито рахунок. Якби Дніпро-Арена була із глядачами на трибунах у цей день, вони б точно зацінили майстерний пас Піхальонка з глибини атаки на лівий фланг штрафного для Лєднєва, який опинився за спиною в незграбного Крупського та з гострого кута переграв воротаря. Надзвичайно потужний та натхненний старт.

Але Ворскла цих атакувальних дій суперників неначе не помітила. Ось просто так узяла й продовжила поступово входити в протистояння. І, як не дивно, спрацювало. Команда Скрипника крок за кроком відвоювала простір на чужій половині поля й посеред першого тайму ми вже геть не помічали дніпрян у спробах атакувати, тоді як усі акценти перейшли до штрафного Волинця, де вже було цікаво.

На 31 хвилині Скляр виконав не менш ефектний за Піхальонка до цього розрізний пас до правого флангу чужих володінь, де Челядін на самоті зупинив м’яч та пробив другим дотиком під воротаря. І не встигли дніпряни повернутись до побудови атак, як Ворскла через кілька пасів п’ятою на правому фланзі дійшла до чужого штрафного й Кане прострілив на дальню стійку під порожні ворота для Феліпе. І ось такого розвитку подій уже точно ніхто не міг очікувати.

У другій половині Дніпро-1 одразу кинувся відігравати той другий гол і створив момент за участі Гуцуляка, якому просто не пощастило влучити в лівий кут воріт під час паніки всередині штрафного. Ворскла нервувала, про що нам красномовно казав момент, коли Якубу спробою вибити м’яч із лівого флангу штрафного влучив у Челядіна поперед себе, і м’яч рикошетом пролетів дуже близько від поперечини.

У подальшому гра від команди Скрипника ставала дедалі більш прагматичною, оскільки сил у неї через брак кадрів банально не вистачало. Дніпро-1 атакував дуже багато й змістовно, створював гольові моменти накшталт дальнього удару Бабенка чи вибивання з порожніх воріт Пердутою удару Піхальонка з гострого кута, але весь цей тиск кудись подівався безпосередньо у вирішальні хвилини. Ми вже бачили подібне від "зелено-білих" у грі проти Шахтаря — підсумок той самий.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в житомирського Полісся, а полтавська Ворскла прийматиме львівський Рух.Дніпро-1 —1:2Лєднєв, 3 — Челядін, 31, Феліпе, 38Волинець — Адамюк (Пасіч, 61), Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв (Вітіньйо, 73) — Філіппов (Танчик, 61).Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Якубу — Скляр, Челядін — Феліпе, Юрченко (Корнієнко, 73), Кане — Степанюк.Попередження: Гуцуляк — Якубу.