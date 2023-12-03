Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 2 грудня 2023 року, 15:00.

У матчі 16 туру української Прем’єр-ліги ковалівський Колос у домашньому поєдинку проти київської Оболоні знову зіграв унічию (0:0).

Команди провели цілком рівне протистояння, під час якого господарі подекуди були дуже близькими до забитого м’яча, однак цього разу захист "пивоварів" не наробив помилок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Оболонь у 16 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Колос — Оболонь 0:0

Колос: Фесюн — Лучкевич (Ільїн, 70), Чорноморець, Бондаренко, Бурда (Золотов, 70), Ємець — Богданов (Оріховський, 63), Мілько — Болбат, Безбородько, Мякушко (Велетень, 63).

Оболонь: Кичак — Фатєєв, Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз, Приймак — Суханов (Тарануха, 66), Краснопір.

Попередження: Богданов, Мякушко, Чорноморець — Черненко, Мороз, Карась, Приймак, Краснопір, Дубко.