Україна

Як і очікувалося, матч пройшов у напруженій боротьбі з багатьма свистками головного арбітра.

Суботня частина шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги розпочалася із протистояння поміж командами, які не змогли разом із іншими своєчасно відновити проведення офіційних матчів після листопадової міжнародної паузи. Із геть різних причин.

Коли ковалівський Колос мав грати домашню гру проти луганської Зорі, остання проводила свій перенесений матч Ліги конференцій УЄФА проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. А ось на гостьову гру київської Оболоні проти Олександрії безпосередньо вплинули важкі погодні умови, які останній тиждень відіграють роль у житті мешканців абсолютно кожного регіону нашої країни.

От і вийшло так, що футболісти Ярослава Вишняка залишились при своїй непереможній серії в чемпіонаті, що розтягнулась уже на вісім матчів, а футболісти Валерія Іващенка тим часом не виграли в жодній із чотирьох ігор УПЛ до цього.

У першому таймі було дуже мало гольових моментів, а перший з них виник на 18 хвилині, коли Кичак врятував киян від попущеного м'яча, відбивши удар Мілька. До цього Безбородько непогано пробивав головою після кутового, але м'яч пройшов над поперечиною воріт "пивоварів".

Наприкінці тайму, який найбільше запам'ятався завзятою боротьбою за кожен клаптик поля, команди обмінялися непоганими моментами. Спершу Колос розіграв непогану комбінацію, після якої Безбородько пробив вище воріт із вигідної позиції — форвард, який вже довгий час не може забити, був явно пригнічений своїм невезінням. Через пару хвилин ледь не було забито красивий м'яч прямим ударом з кутового в ближній кут, але Фесюн вчасно зреагував, після чого було добивання, але м'яч пройшов вище воріт.

У другому таймі ситуація не змінилася з погляду загальної картинки гри, але варто зазначити, що територіальна перевага була на боці команди Ярослава Вишняка.

На 74 хвилині Бондаренко мав чудовий шанс відкрити рахунок у матчі, але зблизька після кутового пробив точно в Кичака. За кілька хвилин Болбат опинився на вигідній позиції перед воротами, але з десяти метрів пробив точно в Карася, який самовіддано стрибнув під удар суперника. На останніх хвилинах зустрічі Оріховський непогано виконав штрафний удар, але м'яч просвистів поряд із дев'яткою воріт киян.

Таким чином, Колос після 15 турів набрав 21 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда Вишняка не програє вже упродовж дев'яти поєдинків, де було дві перемоги. У Оболоні 14 балів та 12 рядок. Для киян це п'ята поспіль втрата очок.

Також варто додати, що матч УПЛ розпочався із двогодинною затримкою через повітряну тривогу по всій Україні.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у одеського Чорноморця, а на київську Оболонь очікуватиме гостьове домашнє дербі проти київського Динамо.

Колос — Оболонь 0:0

Колос: Фесюн — Лучкевич (Ільїн, 70), Чорноморець, Бондаренко, Бурда (Золотов, 70), Ємець — Богданов (Оріховський, 63), Мілько — Болбат, Безбородько, Мякушко (Велетень, 63).

Оболонь: Кичак — Фатєєв, Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз, Приймак — Суханов (Тарануха, 66), Краснопір.

Попередження: Богданов, Мякушко, Чорноморець — Черненко, Мороз, Карась, Приймак, Краснопір, Дубко.