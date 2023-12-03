Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 2 грудня 2023 року, 15:00.

У матчі 16 туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас у домашньому поєдинку проти Олександрії зумів здобути вольову перемогу (2:1).

Команда Руслана Ротаня провела дуже солідну першу половину гри й святкувала забитий м’яч посеред тайму, після чого намагалась утримати перевагу.

І це майже вдалось зробити Олександрії, якби не шалений тиск суперників наприкінці основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Олександрія в 16 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Кривбас — Олександрія 2:1

Голи: По, 79, Бізімана, 83 — Шулянський, 31

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Татарков, 74) — Задерака (Блізніченко, 46), Дебелко (Приходько, 64), Д. Кузик (По, 73) — Кожушко (Прінс, 83).

Олександрія: Єрмаков — Смирний, Савченко, Кравченко, Копина — Сігеєв, Шостак, Плакса (Мартинюк, 73) — Джевані (Микитишин, 61), Кулаков (Погорілий, 62), Шулянський (Білошевський, 46, Кулаковський, 87).

Попередження: Плакса — Джевані, Єрмаков, Смирний.