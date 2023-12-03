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Керманич Оболонь прокоментував нічию проти Колосу.

Київська Оболонь напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Оболонь 0:0 Огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко прокоментував виступ власної команди.

"Здобути один заліковий бал на виїзді, як на мене, — це добре. Колос — дуже непогана команда й нам ще в Першій лізі проти них було важко грати, а зараз вони набрали оберти.

Сьогодні була бойова гра й на перший план виходили бійцівські якості. Десь у суперників були моменти, десь — у нас. Ми могли б, наприклад, краще користуватись подачами. Але рахунок на табло.

Умови, у порівнянні з першим колом, усе ж таки, трохи інші. Тоді сонечко було й трохи тепліше. А зараз така погода, що важкувато було. Поле, звичайно, у ідеальному стані, як для таких умов. Але все ж таки холодно, м’яч занадто ковзає. Ось і вийшло, що рахунок слизький і м’яч слизький. Десь боялись зробити зайвий рух.

Нічия сьогодні — це позитив для Оболоні. Тим паче, що матч проти Олександрії ми пропустили, а до цього була павза на матчі збірних. У такі моменти втрачаєш тонус. Намагались хоч якось підтримувати хлопців, але такі умови, що то сніг, то дощ, то ожеледь. Готувати когось за таких умов, звичайно, важкувато.

Але хлопці все одно молодці. Зробили майже все, про що ми домовлялись перед грою. Десь не вистачає досвіду. Звісно, що все не може вдаватись, але треба до цього прагнути.

Проблема була в тих моментах, де ми втрачали м’яч на користь суперників. Це — чисто технічні помилки, тоді як у тактичному плані команда відпрацювала вірно. Дисципліна була на належному рівні, а ось майстерності десь не вистачило", — заявив український фахівець.

У наступному турі Оболонь зіграє в гостьовому київському дербі проти Динамо.