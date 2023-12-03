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Керманич Колосу прокоментував нічию проти Оболоні.

Ковалівський Колос напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти київської Оболонь на власному полі.

Колос — Оболонь 0:0 Огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "колосків" Ярослав Вишняк прокоментував виступ власної команди.

"Вийшла бойова гра, команди не хотіли поступатись. Багато боротьби, багато фолів, багато карток. Я розумів, що такою й буде ця гра, тому ми були готові. Проти Оболоні важко грати будь-кому.

Що не потішило? Те, що зіграли без забитих м’ячів. Таке не може подобатись. Знову зіграли внічию? Дивіться, я не знаю, як за цим усім можна слідкувати. Я ж не можу прийти до роздягальні й сказати: "Пацани, давайте грати внічию". Я розумію, про що ви запитуєте, але тут дуже складно відповісти однозначно.

Усі ці нічиї — усі різні, проти різних суперників, за різних умов. Є домашні нічиї, є гостьові. Це все — окремі історії. Явно не вистачає реалізації того, що ми створюємо. Є показники, за якими ми перебуваємо серед лідерів у чемпіонаті.

За доторками в чужій штрафній — ми у п’ятірці. За подачами — узагалі в трійці. Розумієте? Але десь не вистачає холоднокровності, майстерності. Зрештою, якщо ти не забиваєш, то ніколи не будеш зверху в турнірній таблиці. Звичайно, що це треба виправляти. Ми над цим працюємо.

Дивились на нашу реалізацію під час тренувань — те саме. А як будувати атакувальну гру, якщо несформований захист? Ми вимушено розставляємо акценти. Бо, якщо в нас не буде захисту, то що робити за такої реалізації в атаці? Це ж просто самогубство!

Ось і маємо нічию сьогодні. Могли виграти? Я вважаю, що так. Якби забивали свої голи. Попередня гра — те саме, із Динамо, Ворсклою, Металістом 1925 — усе однаково. Ми мали там такі моменти, що в підсумку завершували гру з показником xG вищим, аніж у суперників", — заявив український фахівець.

У наступному турі Колос зіграє в гостьовому матчі проти одеського Чорноморця.