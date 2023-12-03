Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Динамо Київ.
Олександр Караваєв, фото ФК Динамо Київ
03 грудня 2023, 12:25
Закарпатський Минай та київське Динамо розпочинатимуть програму неділі в рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай Арені.
Желько Любенович, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Одарюка до півзахисту, тоді як Демиденко зіграє на вістрі атаки.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги наді львівським Рухом (2:0), використав із перших хвилин Андрієвського в опорній зоні, тоді як Волошин гратиме ліворуч у півзахисті, а Ванат очолить атаку.
Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Булеза — Вітенчук, Петько — Кораблін, Твердохліб, Одарюк — Демиденко.
Запасні: Кемкін, Ольховий, Мельник, Солдат, Рогозинський, Ралюченко, Панасенко, Голуб, Гечев, Ременяк, Гунічев.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Шапаренко, Караваєв, Супряга, Малиш, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Кабаєв, Буяльський, Волошин — Ванат.
Гра Минай — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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