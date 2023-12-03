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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Динамо Київ.

Закарпатський Минай та київське Динамо розпочинатимуть програму неділі в рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай Арені.

Желько Любенович, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Одарюка до півзахисту, тоді як Демиденко зіграє на вістрі атаки.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги наді львівським Рухом (2:0), використав із перших хвилин Андрієвського в опорній зоні, тоді як Волошин гратиме ліворуч у півзахисті, а Ванат очолить атаку.

Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Булеза — Вітенчук, Петько — Кораблін, Твердохліб, Одарюк — Демиденко.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Мельник, Солдат, Рогозинський, Ралюченко, Панасенко, Голуб, Гечев, Ременяк, Гунічев.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Кабаєв, Буяльський, Волошин — Ванат.