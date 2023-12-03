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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ.

Одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ зіграють поміж собою в рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (2:5), залучив до стартового складу Єрмакова до центру оборони.

Олег Дулуб, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (0:0), використав із перших хвилин Калюжного в центрі поля.

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.

Запасні: О. Шевченко, Пірожок, Ситников, Гучек, Хадіда, Бойчук, Ухань.



ЛНЗ: Пеньков — Рибалка, Ковальов, Муравський — Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков— С. Шестаков, Хобленко, Г. Пасіч.

Запасні: Самойленко, Наумець, Тарасенко, Селін, Олійник, Хамелюк, Лопирьонок, Копил, Тищенко, Прядун, Савін, Банада.



Гра Чорноморець — ЛНЗ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.