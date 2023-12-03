Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ.
Іван Калюжний, фото ФК ЛНЗ Черкаси
03 грудня 2023, 14:40
Одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ зіграють поміж собою в рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Роман Григорчук, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (2:5), залучив до стартового складу Єрмакова до центру оборони.
Олег Дулуб, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (0:0), використав із перших хвилин Калюжного в центрі поля.
Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.
Запасні: О. Шевченко, Пірожок, Ситников, Гучек, Хадіда, Бойчук, Ухань.
ЛНЗ: Пеньков — Рибалка, Ковальов, Муравський — Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков— С. Шестаков, Хобленко, Г. Пасіч.
Запасні: Самойленко, Наумець, Тарасенко, Селін, Олійник, Хамелюк, Лопирьонок, Копил, Тищенко, Прядун, Савін, Банада.
Гра Чорноморець — ЛНЗ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.