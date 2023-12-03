Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та харківський Металіст 1925.

Донецький Шахтар на харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Арена Львів.

Маріно Пушич, після перемоги над бельгійським Антверпеном (1:0), залучив до стартового складу Бондаренка в центрі поля.

Олег Голодюк, на тлі поразки від рівненського Вересу (3:4), використав із перших хвилин Сидоренка в рамці воріт, тоді як Жичиков, Червак та Безуглий гратимуть у захисті, а Арі розташується праворуч в атаці.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Криськів, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Міроші, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Очеретько, Назарина, Кащук, Келсі.



Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Червак, Безуглий — А. Ткачук, Габелок, Мартинюк — Арі, Борячук, Юсов.

Запасні: Мозіль, І. Потімков, Коваленко, Русин, Ременюк, Абдуллаєв, Бичек, Дмитренко, Чирук, Сидоров.



Гра Шахтар — Металіст 1925 почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.