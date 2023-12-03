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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 3 грудня 2023 року, 15:00.

У рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець приймав черкаський ЛНЗ. Перемогу у матчі святкували саме гості.

У першому таймі команди так і не зуміли порадувати глядачів результативними ударами, а от у другій половині зустрічі було аж чотири голи.

Спочатку відзначився Хобленко, а потім рахунок зрівняв Штогрін. Втримати хоча б нічию господарі поля не змогли, двічі пропустивши наприкінці поєдинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — ЛНЗ у 16 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — ЛНЗ 1:3

Голи: Штогрін, 75 — Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв (Хадіда, 89), Шпорн — Бадібанга, Ієде (Бойчук, 72), Штогрін

ЛНЗ: Пеньков — Рибалка, Ковальов, Муравський — Стасюк, Бойко, Калюжний (Наумець, 65), Норенков — С. Шестаков (Олійник, 89), Хобленко (Прядун, 66), Г. Пасіч (Савін, 77)

Попередження: Кузик, Бадібанга — Муравський, Хобленко, Бойко, Шестаков