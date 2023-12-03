Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 3 грудня 2023 року, 15:00.
Чорноморець - ЛНЗ, фото УПЛ
03 грудня 2023, 19:41
У рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець приймав черкаський ЛНЗ. Перемогу у матчі святкували саме гості.
У першому таймі команди так і не зуміли порадувати глядачів результативними ударами, а от у другій половині зустрічі було аж чотири голи.
Спочатку відзначився Хобленко, а потім рахунок зрівняв Штогрін. Втримати хоча б нічию господарі поля не змогли, двічі пропустивши наприкінці поєдинку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — ЛНЗ у 16 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Чорноморець — ЛНЗ 1:3
Голи: Штогрін, 75 — Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4
Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв (Хадіда, 89), Шпорн — Бадібанга, Ієде (Бойчук, 72), Штогрін
ЛНЗ: Пеньков — Рибалка, Ковальов, Муравський — Стасюк, Бойко, Калюжний (Наумець, 65), Норенков — С. Шестаков (Олійник, 89), Хобленко (Прядун, 66), Г. Пасіч (Савін, 77)
Попередження: Кузик, Бадібанга — Муравський, Хобленко, Бойко, Шестаков