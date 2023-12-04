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Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Донецький Шахтар напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав харківський Металіст 1925.

Шахтар — Металіст 1925 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"У матчі завжди мають значення здобуті в підсумку очки, і сьогодні було дуже важливо перемогти, щоб знаходитися нагорі турнірної таблиці Прем’єр-ліги разом з іншими клубами, тож ця перемога є надважливою.

Очевидно, що поєдинок мав дві фази: першим таймом я геть не вдоволений, тому що ми грали занадто повільно, а коли ти занадто повільний, то не маєш змоги створювати достатню кількість моментів. І хоча ми багато володіли м’ячем, ні до чого особливого це не призводило.

Тож я невдоволений першим таймом, нам треба було діяти набагато краще в другому.

Потім ми зробили одну заміну, змінили деякі деталі, але насамперед змінився настрій. Другий тайм мені дуже сподобався — це був зовсім інший Шахтар. У цілому ми в будь-якому разі заслуговували на перемогу в цій грі, і я вважаю, що в другій половині ми діяли дуже добре, створили чимало моментів, двічі забили і могли ще більше. Зрештою я цілком задоволений перемогою — не першою половиною матчу, а переважно хорошим другим таймом.

Як я казав до гри, сьогодні розпочалася друга частина сезону, і, тут ви маєте рацію, для нас дуже важливо було стартувати добре, з перемоги. Ми це зробили. Попереду ще два матчі, будемо йти від гри до гри. Дуже важливо добре розпочати — ми це сьогодні зробили, і я радий цьому.

Підсилення взимку? Я маю багато планів, як і завжди. Це хороше запитання. Але нам ще потрібно перемогти, тому ми рухаємося від матчу до матчу і мусимо добре грати, щоб перемагати, як ми це робили в другому таймі. Як я вже казав сьогодні своїм гравцям, у команді є конкуренція, це те, що потрібно топовому клубу, щоб розвиватися і показувати результат.

Під час зимової перерви ми побачимо наші можливості й наші подальші дії. Але, як і в кожному клубі світу, гравці шукають способи вдосконалити себе — і на своїх позиціях, і як команда в цілому. Це стосується й нас, але це не означає, що взимку ми зробимо якісь кроки. Є ймовірність, але я не знаю точно", — заявив боснійський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме рівненський Верес.