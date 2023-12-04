Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Зорею та Рухом, який розпочнеться 4 грудня о 13:00.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрінеться зі львівським Рухом.

Поєдинок пройде на стадіоні Авангард у місті Ужгород. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Клим Заброда, а за системою ВАР спостерігатиме Денис Резніков.

Онлайн-трансляція:

Після 12 ігор Зоря набрала 10 очок і посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Рух — 24 балів та п’ятий рядок відповідно, але за 15 матчів.