Україна

Команда з Луганська так і залишилась у підвалинах турнірної таблиці, тоді як львів'яни поступово віддаляються від групи лідерів.

Українська Прем’єр-ліга вже перейшла до другого кола в поточному сезоні, і хоча не всі заплановані матчі шістнадцятого туру національної першості вдалось відіграти у відведений термін, проте розлогий футбольний вікенд усе одно завершувався грою в понеділок поміж луганською Зорею та львівським Рухом. До речі, на ужгородському Авангарді й у найбільш ранній із можливих часових слотів, що за умов географічної близькості до села Минай, навіювало на сторонні думки.

Футбол цього дня в західному регіоні нашої країни був достатньо важкий, бо снігу випало вже чимало, поле замерзло, і далеко не всі футболісти вдало підібрали ігрове взуття для такого важкого покриття. Ось і були ми змушені дивитись, як черговий м’яч відскакує "не в такому" напрямку, як це було передбачено, або якийсь гравець ковзає повз нього взагалі в іншу сторону від траєкторії свого руху. Загалом, зимовий український футбол, яким він є.

Відшукати гольові моменти за таких умов — ще та розвага. Не допомагали в цьому й самі команди, бо помилок у простих ситуаціях було чимало, а просування натомість — майже жодного. Розтопити цей лід у відносинах Зоря спробувала під завісу першого тайму, але Ледвій двічі врятував власні ворота від пострілів Мишньова та Герреро.

У другій половині вже Рух вирішив із свого боку здійснити кілька наступальних дій і дуже близьким був до успіху на 48 хвилині, коли Квасниця добив відскок на правому фланзі штрафного від сейву Сапутіна у відповідь на дальній удар Сича в поперечину. Або ж моменти із Плюманом, коли той із лівого флангу штрафного двома пострілами в різних атаках не міг влучити в жоден із кутів чужих воріт.

Наче й непогано починали гру після перерви, але в подальшому ми не побачили нічого такого, на що можна було б кинути оком. Повільна гра, усі ті самі проблеми, а також відсутність чіткого малюнку з обох сторін. Лише тренери добряче гарчали на своїх підопічних, але в них завдання було простіше, бо по технічній зоні особливо й не поковзаєш.

У наступному турі луганська Зоря зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, а львівський Рух гостюватиме у полтавської Ворскли.Зоря — Рух 0:0Сапутін — Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль — Кирюханцев, Мишньов, Нагнойний (Бугай, 81), Чурко — Антюх (Горбач, 60), Герреро, Алефіренко (Жан Клод, 81).Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Плюман (Підгурський, 79), Сапуга, Пастух — Квасниця, Карабін (Федор, 69), Руніч (Соломон, 69).Попередження: Нагнойний, Герреро — Руніч.