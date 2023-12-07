Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Динамо Київ та Металістом 1925, який розпочнеться 7 грудня о 15:00.

У матчі 3 туру української Прем'єр-ліги київським Динамо на своєму полі зустрінеться з харківським Металістом 1925.

Поєдинок пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Омельченко, а за системою ВАР спостерігатиме Юрій Іванов.

Онлайн-трансляція:

Після 12 ігор Динамо Київ набрало 22 балів та шостий рядок у турнірній таблиці УПЛ, а в Металіст 1925 — 15 балів і йде одинадцятим, але за 15 матчів.