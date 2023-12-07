Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 грудня 2023 року, 15:15.

Динамо Київ здолало Металіст 1925 у перенесеному матчі.

Столичний колектив пропустив уперше за Шовковського в цьому сезоні, але все одно здобув три очки.

Огляд матчу:

Динамо Київ — Металіст 1925 4:2

Голи: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+1 — Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Буяльський (Царенко, 60), Шапаренко (Андрієвський, 59), Кабаєв (Караваєв, 60) — Ванат (Супряга, 82).



Металіст 1925: Сидоренко — Капінус, Є. Ткачук, Червак, Фарина — Бичек, Габелок (А. Ткачук, 59), Мартинюк — Арі (Ременюк, 58), Сидоров (Борячук, 67), Дмитренко (Чирук, 76).



Попередження: Бичек, Фарина



На 40-й хвилині був вилучений Костянтин Бичек (Металіст 1925) (друге попередження).