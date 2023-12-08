Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував майбутній матч УПЛ проти рівненського Вереса.

"Готуємося у звичайному ключі. Все позитивно. Все, так скажу, дуже концентровано. Приділяємо багато уваги таким деталям, які можуть допомогти нам.

Кілька передматчевих тренувань на стадіоні, де команда буде грати? Звісно, це допомагає, тому що ми більше відчуваємо поле. Тим паче, зараз там, де ми завжди тренуємося, трошки підмерзло поле, тому важко тренуватися. А тут поле в дуже хорошому стані, тому це допомагає нам грати в той футбол на такому полі, як ми хочемо.

Чесно кажучи, не хочу згадувати той період з червоною карткою. Зараз у нас новий тренер, команда кардинально змінилася, тому… Ми рухаємося і зараз ми дуже щасливі. Думаю, якщо ми вийдемо концентровані і налаштовані на всі 100 відсотків, то все в наших руках.

Команда Вереса зараз дуже непроста, набирає очки, грає внічию. Ми розібрали їх, розбираємо. Але я не думаю, що будуть якісь сюрпризи в їхній грі. Ми все знаємо та детально вивчили. Думаю, що все повинно бути добре", — сказав Бондаренко в інтерв'ю прес-службі "гірників".

Нагадаємо, матч Шахтар — Верес відбудеться сьогодні, 8 грудня, о 17:0 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.