Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та рівненський Верес.
Георгій Судаков, фото ФК Шахтар Донецьк
08 грудня 2023, 16:03
Донецький Шахтар та рівненський Верес зіграють на Арені Львів у рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Маріно Пушич, після перемоги над харківським Металістом 1925 (2:0), залучив до стартового складу Судакова до центру поля.
Сергій Лавриненко, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Балана на правому фланзі захисту, тоді як до центральної ланки повернувся Кухарук.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко — Зубков, Судаков, Криськів, Невертон — Сікан.
Запасні: Рудько, Лемкін, Кастілло, Егіналду, Швед, В’юнник, Келсі, Педріньйо, Назарина, Козік, Ракіцький, Кащук.
Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Блізніченко, Шестаков, Кльоц, Марусич, Ковалюк, Хондак, Баран, С. Шарай, Світюха.
Верес: Паст — Балан, Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко —— Дахновський, Кухарук, Кучеров, В. Шарай — Гайдучик.
Гра Шахтар — Верес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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