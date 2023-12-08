Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та рівненський Верес.

Донецький Шахтар та рівненський Верес зіграють на Арені Львів у рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Маріно Пушич, після перемоги над харківським Металістом 1925 (2:0), залучив до стартового складу Судакова до центру поля.

Сергій Лавриненко, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Балана на правому фланзі захисту, тоді як до центральної ланки повернувся Кухарук.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко — Зубков, Судаков, Криськів, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Кастілло, Егіналду, Швед, В’юнник, Келсі, Педріньйо, Назарина, Козік, Ракіцький, Кащук.



Верес: Паст — Балан, Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко —— Дахновський, Кухарук, Кучеров, В. Шарай — Гайдучик.