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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 8 грудня 2023 року, 15:00.

У матчі 17 туру української Прем’єр-ліги житомирське Полісся в домашньому поєдинку проти дніпровського Дніпра-1 зіграло внічию.

Команда Юрія Максимова тільки на початку другого тайму зуміла розкрити чужий захист, але вже незабаром відбулась чергова помилка в захисті від дніпрян, тому втримати перевагу так і не вдалось.

У засніженому Житомирі цього вечору панував рівний футбол, тому більше команди не змогли розраховувати на забиті м’ячі, чому залишились раді тільки їхні конкуренти в боротьбі за чемпіонський титул цього сезону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Дніпро-1 у 17 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Полісся — Дніпро-1 1:1

Голи: Тейлор, 62 — Філіппов, 49

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 56), Танковський — Козак (Шастал, 70), Грицук (Аріелсон, 56), Макуана — Будківський.

Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Мірошніченко, 68) — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Танчик (Пуріта, 90+2) — Філіппов.

Попередження: Будківський, Шастал, Тейлор — Рубчинський.