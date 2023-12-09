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Керманич Дніпра-1 прокоментував нічию проти Полісся.

Дніпровський Дніпр-1 напередодні відкрив сімнадцятий тур української Прем’єр-ліги нічиєю на полі житомирського Полісся.

Полісся — Дніпро-1 1:1 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер СК Юрій Максимов після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Рахунок є рахунок, але хлопці добре грали і старались на полі, повністю віддавались, за що я їм дуже дякую. Узагалі, я хлопцям подякував за останні ігри. Буває все, але хлопці стараються й це найголовніше.

Ніяких питань до підопічних у мене сьогодні немає. Нічия? Це футбол. Сьогодні, як кажуть, і погода була нелітня, але хлопці старалися, контролювали м’яч, намагалися зберегти його, а в епізоді з пропущеним голом м’яч просто треба було вибити, і тоді рахунок був би 1:0.

Ми ж хотіли взяти м’яч під власний контроль. Такий був футбол сьогодні.

Мою роботи не мені оцінювати, це завжди робить керівництво клубу. Тренер повинен вигравати кожен матч — таке поставлене завдання, але так не буває, щоб команда кожен матч вигравала", — заявив український фахівець.

У першому офіційному матчі 2024 року дніпровський Дніпро-1 зіграє вдома проти закарпатського Миная.