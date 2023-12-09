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Керманич Полісся прокоментував нічию проти Дніпра-1.

Житомирське Полісся напередодні відкрило сімнадцятий тур української Прем’єр-ліги нічиєю на власному полі проти дніпровського Дніпра-1.

Полісся — Дніпро-1 1:1 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер "вовків" Юрій Калітвінцев після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Ми очікували саме на таку гру — дуже велика напруга. Ми грали проти срібного призера УПЛ, проти дуже гарної команди.

Результат? Моя точка зору: нічия — непоганий результат. Ми програвали, але команда проявила характер. Були непогані швидкості, але загальнокомандна швидкість має бути кращою.

Це остання гра осінньої частини, це з певної точки зору і психологія. Дніпро-1 так само добре контролює м’яч, команда використовувала ту саму схему, що й ми. Ми дуже добре розібрали суперника, якихось сюрпризів ми не побачили.

Але те, що вони вміють — цього цілком досить. Сходинка, на якій ми зараз знаходимось, ми на неї не дивимось. Багато ігор попереду, це по суті, лише початок другого кола. Є команди, які ще не зіграли усі ігри першого.

Зараз ми трішки відпочинемо і далі буде підготовка, дуже серйозна і інтенсивна. Попереду ще багато праці. Чи хвалити команду за пройдений етап? Я про це подумаю", — заявив український фахівець.

У першому офіційному матчі 2024 року житомирське Полісся зіграє в гостях проти львівського Руху.