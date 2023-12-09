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Півзахисник Полісся прокоментував нічию проти Дніпра-1.

Напередодні житомирське Полісся відкрило сімнадцятий тур української Прем’єр-ліги нічиєю на власному полі проти дніпровського Дніпра-1.

Полісся — Дніпро-1 1:1 Відео голів і огляд матчу

Півзахисник "вовків" Дмитро Шастал після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Ми дуже вчасно згадали зараз в роздягальні, що з вересня не програвали. Тому я вважаю результат позитивним.

Чи відрізнявся Дніпро-1 в порівнянні з попередніми матчами — важко сказати. Але в будь-якому випадку ми граємо вже втретє за півроку і ці матчі виявляються для нас принциповими. Тому, безумовно, хотілось піти на позитивній ноті, але, я вважаю, що навіть нічия, враховуючи, що ми програвали, це непоганий результат.

Усі команди, які виходили проти нас, виходили з "попередньою повагою", я б сказав так. Нам не було легко з жодним суперником. Будь-яку гру згадати, то за рахунок класу, чи на легкій нозі пройти не можна було. Усі суперники готуються, усі хочуть відібрати в нас очки.

Я так дивлюсь, що ми ще й хороший подразник для всіх інших. Усі сюди приїжджають супер-зарядженими. І Дніпро-1 сьогодні — не виняток", — заявив український виконавець.

У першому офіційному матчі 2024 року житомирське Полісся зіграє в гостях проти львівського Руху.