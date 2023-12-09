Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 8 грудня 2023 року, 17:00.

У матчі 17 туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар в домашньому поєдинку на Арені Львів здолав рівненський Верес.

Команда Маріно Пушича провела якісну гру та нейтралізувала небезпеку з боку суперників і при цьому запорукою її успіху стали голи в кожному з таймів.

Окремим епізодом у цьому матчі виступав інцидент із "фантомним" пенальті для "гірників", але Олександр Зубков реалізувати його не зміг, тому безпосередньо на результат помилка бригади арбітрів не вплинула.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Верес у 17 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Шахтар — Верес 2:0

Голи: Жуліо Сезар, 14 (авт.), Зубков, 69

На 51-й хвилині Олександр Зубков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко — Зубков (Кащук, 89), Судаков, Криськів (Назарина, 64), Невертон (Егіналду, 61) — Сікан (Келсі, 61).

Верес: Паст — Балан, Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Дахновський (Ковалюк, 90), Кухарук, Кучеров (Баран, 86), В. Шарай — Гайдучик (Шестаков, 74).

Попередження: Кухарук.