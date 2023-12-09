Україна

Голкіпер Шахтаря прокоментував перемогу над Вересом.

Напередодні донецький Шахтар обіграв рівненський Верес у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Верес 2:0 Відео голів і огляд матчу

Воротар "помаранчево-чорних" Дмитро Різник після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Гра була важкою. Ми ретельно готувались до такого суперника, добре розбирали. Перша половина матчу була загалом за нами, а в другому таймі після незабитого пенальті гра трохи похитнулася, але Саня Зубков усе виправив.

Нічого особливого тренер під час перерви нам цього разу не казав, лише декілька порад та настанови щодо того, як краще переходити до атаки.

У цій грі я не мав багато роботи завдяки нашим польовим футболістам. А в цілому я набрав форму, шкода лише, що вже наприкінці року, адже незабаром відпустка.

Відчуваю, що можу грати краще, але для цього слід працювати ще більше. Тому працюватиму.

Епізод із пенальті? Якщо чесно, то я був далеко й не бачив сам момент, треба дивитись. Є люди, які цим займаються, це їхня відповідальність.

Наші голи, я вважаю, були робочими, особливо гол Сані Зубкова. На мою думку, рахунок абсолютно за грою.

Верес — це дуже бойова команда, і так було завжди — вони показували нам свій характер. У цілому команда дуже гарна.

Зараз ми закінчили рік у національній першості на позитивній ноті, із гарним настроєм рухаємося далі, адже маємо ще дуже відповідальну гру попереду. Але в чемпіонаті вся боротьба буде в другому колі.

Сам матч проти Порту буде важким, адже вони собі ще не гарантували вихід у плей-оф. І ми також. Тому, вважаю, буде дуже інтенсивна гра.

Гадаю, якщо маємо такий шанс і нічого не втрачаємо, адже забезпечили собі євровесну, проте хочеться ще пограти в Лізі чемпіонів.

Що буде найважливішим? Холоднокровність та впевненість у своїх діях, як мені здається", — заявив український виконавець.

Наступним офіційним матчем стане зустріч останнього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського Порту.